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    Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинских изделий и роботов

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    Токио в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины запрещает экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности Японии, которое 27 января приводит ТАСС.

    Также под запрет попадают медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев. Помимо этого, в список попали оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты.

    При этом ограничения на экспорт в Россию медицинских изделий, оборудования и компонентов вакцин касаются только продукции военного назначения.

    Всего в новом списке более 80 наименований. Меры вступают в силу с 3 февраля.

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