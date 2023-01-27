Япония запретит экспорт в Россию вакцин, медицинских изделий и роботов

Токио в рамках нового пакета санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины запрещает экспорт радиоактивных материалов, вакцин и медицинских изделий, а также роботов. Об этом говорится в сообщении министерства экономики, торговли и промышленности Японии, которое 27 января приводит ТАСС.

Также под запрет попадают медицинские изделия, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, различные химические вещества, включая слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев. Помимо этого, в список попали оборудование для обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты.