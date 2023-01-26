Kia превратилась в месиво из металла после ДТП с автобусом на «Нарве»

Смертельная авария с участием легкового автомобиля и автобуса случилась на федеральной трассе А-180 в Кингисеппском районе Ленобласти вечером 26 января.
Kia и автобус развозки сотрудников столкнулись на повороте с трассы «Нарва» к промзоне «Фосфорит» под Кингисеппом, пишет 47news. Кадры с искорёженной машиной опубликованы в группе «Дорожный контроль. Ленинградская область».
По предварительным данным, автобус ехал без пассажиров. За рулём автомобиля сидела женщина, она не выжила.
Обстоятельства аварии устанавливает дорожная полиция. На месте происшествия работает дежурная смена 124-й части, сообщили в ГУ МЧС Ленобласти.