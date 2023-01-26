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    Патрушев сожалеет, что не все школьники знают о блокаде. Он призвал лучше работать с молодежью

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    Властям и общественникам нужно лучше вести работу с молодежью для сохранения исторической правды. Об этом 26 января заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Петербурге на совещании по подготовке инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и ВМФ.

    Он отметил, что это касается Минпросвещения, региональных властей и общественных организаций, которым следует быть активнее в этом плане. По словам Патрушева, сохранять историческую память необходимо, дабы никогда не повторялись трагедии, которые пережил народ во время Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной (1941-1945).

    С сожалением он констатировал, что «не все школьники знают о трагических и героических днях блокады Ленинграда», цитирует Патрушева ТАСС. Секретарь Совбеза напомнил, что в годы войны на защиту родного города встали тысячи горожан – рабочих, студентов, представителей научной и творческой интеллигенции.

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