Задержания, замечание отцу Джоковича и обиженные украинцы. Что получилось из-за запрета российского флага на Australian Open

Фото: t.me/svodkIZfronta Поделиться Поделиться





На теннисном турнире Australian Open идет настоящая война с российской символикой. Все началось с простых болельщиков, а продолжилось отцом одного из лучших теннисистов мира Новака Джоковича.



После февраля 2022 года теннис остался одним из немногих видов спорта, где россиян продолжают допускать до международных стартов. Правда, только под нейтральным флагом. К болельщикам же на трибунах раньше никаких особых требований не выдвигали. Но один из четырех теннисных турниров серии Большого шлема (самые престижные и высокооплачиваемые соревнования) Australian Open изменил эту ситуацию.



Это началось на второй день турнира. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко опубликовал у себя в социальных сетях фото с матча украинки Екатерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой, где на трибунах кто-то вывесил российский триколор. Как оказалось, это сделал австралиец Юджин Ротман, родившийся в Москве, но в пятилетнем возрасте переехавший в Мельбурн.



«Решительно осуждаю публичную демонстрацию российского флага во время игры украинской теннисистки Екатерины Байндль на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Я призываю австралийскую федерацию тенниса немедленно ввести в действие свою политику «нейтрального флага», — написал он.

По информации BBC, жалобы на российский флаг поступали еще по ходу матча от простых украинских болельщиков. Из-за этого они несколько раз вызывали полицию. Объясняя полицейским причину беспокойства, они говорили, что россияне издеваются над ними, демонстрируя свой флаг.



«Люди могут счесть такое поведение неприятным, но мы были просто обычными болельщиками. От нас не было ни насмешек, ни неуважения», — прокомментировал один из российских болельщиков жалобы украинцев.

Тем не менее организаторы встали на сторону граждан Украины.



«Наша первоначальная политика заключалась в том, что фанаты могут приносить флаги, но не могут использовать их для внесения сумятицы. Вчера случился инцидент с флагом в районе корта. Запрет вступает в силу немедленно», — заявили в Tennis Australia.



Это решение только спровоцировало череду новых скандалов. Из-за схожести флагов досталось даже сербам. Одного из них долго не хотели пускать на трибуну. Стюард тыкал сербскому болельщику пальцем в папку, где был перечеркнут российский флаг, а тот в ответ показывал на изображение орла.



«Это сербский флаг. Сербия — страна на Балканах, в Европе. Вы знаете такую страну?» — пытался объяснить болельщик охраннику.

Тот поверил только после того, как загуглил изображение сербского флага. Тот самый австралиец с российскими корнями Юджин Ротман воспользовался этой ситуацией и взломал систему. Он принес флаг Сербии, а во время матча перевернул его: цвета сербского флага расположены противоположно цветам флага России.



Последний инцидент произошел во время матча четвертьфинала между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем. Сербские болельщики собрались у главного стадиона Australian Open и выкрикивали лозунги про дружбу России и Сербии.



На сам матч они также пронесли флаги России с портретом президента Владимира Путина, а также флаг ДНР. Кроме того, один мужчина был в футболке с буквой Z. Когда стюарды попросили их убрать флаги, некоторые отреагировали агрессивно. По информации The Guardian, четверо в итоге были задержаны.



Но самый громкий скандал произошел вокруг отца Новака Джоковича. Срджан Джокович после матча проходил мимо этих болельщиков, и те попросили сфотографироваться с ним на фоне российского флага. На видео Срджан Джокович также произносит фразу «Да здравствуют русские».



В итоге организаторы турнира Australian Open сделали выговор сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и его отцу. Рублев, к слову, проиграл Джоковичу. После матча россиянин заявил, что украинские зрители с трибун кричали ему «плохие слова», но на это организаторы никак не отреагировали.



Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

