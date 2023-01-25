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    Джокович выбил Рублева с Australian Open, на турнире остался один россиянин

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    Поражением для российского теннисиста Андрея Рублева завершился матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии против 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Россиянин уступил со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

    Соперником Джоковича по полуфиналу турнира станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале победил Бена Шелтона из США.

    Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующий победитель — Рафаэль Надаль.

    Из россиян на турнире остался Карен Хачанов, который сыграет в полуфинале 27 января против Стефаноса Циципаса.

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