Джокович выбил Рублева с Australian Open, на турнире остался один россиянин

Поражением для российского теннисиста Андрея Рублева завершился матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии против 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича. Россиянин уступил со счетом 6:1, 6:2, 6:4.
Соперником Джоковича по полуфиналу турнира станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале победил Бена Шелтона из США.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира — 51 млн долларов. Действующий победитель — Рафаэль Надаль.
Из россиян на турнире остался Карен Хачанов, который сыграет в полуфинале 27 января против Стефаноса Циципаса.