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    Через неделю после обнаружения в парке на юге Петербурга человеческого черепа там же нашли сначала ногу, а потом и остальное тело

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    Следственный комитет благодаря внимательным пешеходам, похоже, собрал тело погибшего мужчины, чей череп нашли неделю назад в парке Красносельского района.

    Местная жительница накануне около двух дня позвонила в полицию с сообщением о том, что в овраге парка на улице Добровольцев она нашла человеческую ногу, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 января. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в указанном месте не только конечность, но и все остальные останки, вмерзшие в лед речки Ивановки.

    Предположительно, погибшему мужчине было 40–45 лет.

    Чуть больше недели назад в том же парке в пакете нашли череп мужчины, предположительно, бездомного. Предварительные выводы экспертов привели к тому, что СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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