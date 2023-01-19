Найденный на Добровольцев череп стал уголовным делом об убийстве

В Петербурге по факту обнаружения человеческих останков у дома 26 по улице Добровольцев возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом 19 января сообщает пресс-служба городского ГСУ СКР.



«Фонтанка» писала, что череп нашли накануне утром в сквере благодаря собаке, которая привела к нему хозяина. По данным нашего издания, экспертиза показала, что череп действительно человеческий. Предположительно умерший был бездомным и не занимался своим здоровьем. Сохранились семь зубов, остальные, судя по состоянию лунок, были потеряны ещё при жизни. Причина смерти пока неизвестна.

