«Фонтанка» показывает череп, оттаявший в парке на юге Петербурга

В распоряжении «Фонтанки» оказалось фото черепа, который 18 января был найден в парке Красносельского района Петербурга. Судя по светлому оттенку останков, под деревом они оказались сравнительно недавно.
Эксперты уже осмотрели находку и не нашли на ней видимых трещин. Остальных частей тела поблизости не оказалось.
В среду около двух дня в полицию позвонил мужчина и рассказал, что собака вывела его к одному из деревьев в парке на улице Добровольцев. У корней лежал пакет, в нем был череп.
В Петербурге неделю назад в центре города нашли другой череп, с дыркой в темени. Эксперты предположили, что это часть анатомического пособия.