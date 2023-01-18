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    «Фонтанка» показывает череп, оттаявший в парке на юге Петербурга

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    В распоряжении «Фонтанки» оказалось фото черепа, который 18 января был найден в парке Красносельского района Петербурга. Судя по светлому оттенку останков, под деревом они оказались сравнительно недавно.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Эксперты уже осмотрели находку и не нашли на ней видимых трещин. Остальных частей тела поблизости не оказалось.

    В среду около двух дня в полицию позвонил мужчина и рассказал, что собака вывела его к одному из деревьев в парке на улице Добровольцев. У корней лежал пакет, в нем был череп.

    В Петербурге неделю назад в центре города нашли другой череп, с дыркой в темени. Эксперты предположили, что это часть анатомического пособия.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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