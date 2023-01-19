Череп из сквера на Добровольцев рассматривают эксперты. Его владелец себя не берёг

В Следственном комитете готовятся возбудить уголовное дело по факту найденных в Красносельском районе Петербурга человеческих останков. Об этом стало известно «Фонтанке» 19 января.



После первоначального осмотра можно с уверенностью говорить, что череп человеческий. Предположительно умерший был бездомным и не занимался своим здоровьем. Сохранились семь зубов, остальные, судя по состоянию лунок, были потеряны ещё при жизни.



Установить причину смерти пока не удалось. Визуально не выявлено повреждений шейных позвонков, которые указывали бы, что голова была отпилена или отрублена.

