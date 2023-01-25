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    Боевые действия на Украине

    У Бельгии не нашлось танков для Украины. Их все продали 10 лет назад

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    Пока страны блока НАТО одна за другой говорят о готовности отправить Украине танки Leopard 2 после решения Германии разрешить их реэкспорт, Бельгия заявила, что рабочих боевых машин у нее нет, но она готова оказать другую помощь. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер 25 января в интервью телеканалу RTL.

    Министр рассказала, что танки Leopard сняли с вооружения, они были в неисправном состоянии и их решили продать около десяти лет назад. Людивин Дедондер заявила, что танки находятся на хранении у частных компаний, которые прежде готовы были их продать за 10–15 тысяч евро, но теперь цена взлетела до 500 тысяч евро за штуку.

    «В эту пятницу я предложу дополнительную помощь, которая как раз отвечает наиболее актуальным потребностям украинцев в вопросах противовоздушной обороны и противотанковой борьбы, а также в боеприпасах», — добавила бельгийский министр.

    Накануне Германия приняла решение отправить на Украину 14 танков Leopard 2A6 и разрешить их реэкспорт другим странам — членам Североатлантического альянса. Готовность уже высказали Нидерланды, Испания и не входящая в НАТО Финляндия.

    Специалисты объяснили «Фонтанке», что к чему и для чего именно ВСУ могут пригодиться даже несколько десятков таких машин.

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