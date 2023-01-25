У Бельгии не нашлось танков для Украины. Их все продали 10 лет назад

Пока страны блока НАТО одна за другой говорят о готовности отправить Украине танки Leopard 2 после решения Германии разрешить их реэкспорт, Бельгия заявила, что рабочих боевых машин у нее нет, но она готова оказать другую помощь. Об этом сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер 25 января в интервью телеканалу RTL.



Министр рассказала, что танки Leopard сняли с вооружения, они были в неисправном состоянии и их решили продать около десяти лет назад. Людивин Дедондер заявила, что танки находятся на хранении у частных компаний, которые прежде готовы были их продать за 10–15 тысяч евро, но теперь цена взлетела до 500 тысяч евро за штуку.

