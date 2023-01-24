Из-под завалов в квартире дома Китнера на Почтамтской достали уголовное дело

Петербургский следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения в доме-памятнике у Исаакиевского собора.
Как сообщили в ведомстве 24 января, потолок в одной из квартир дома на Почтамтской улице, 1, обвалился на площади примерно в 15 квадратных метров. Случившееся квалифицировали по первой части статьи 216 УК — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
«Проведен осмотр места происшествия, опрошены жильцы дома, устанавливаются все обстоятельства, в том числе причины и условия произошедшего, проверяется документация», — рассказали в СК. Расследование контролирует новый и. о. руководителя Олег Бобков.
Дыру в потолке и «убитые» интерьеры показывала прокуратура. Дом на Почтамтской, 1, построен в стиле неоренессанс в XIX веке. Комитету по охране памятников он знаком как доходный дом Китнера.