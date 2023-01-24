Бастрыкин посадил интригу за стол главы СК Петербурга. Есть три версии — все неверные

На сайте СК Петербурга 24 января появился профиль нового и.о. руководителя. Среда силовиков тут же набухла очень широкими выводами влияния соседа по ведомству до генератора случайных чисел. «Фонтанка» покопалась в кадрах и удивит развязкой.
Силовой Петербург уже давно привык к тому, что в родном Следственном комитете города так и не назначен новый руководитель. После повышения Александра Клауса два года назад, все только временно и исполняют обязанности. И причем, по очереди. Все — это заместитель СК города, генерал-майор Марина Парастаева и заместитель, генерал-майор Дмитрий Иванов (был еще и Голомбиевский, но он ушел в Смольный). И вдруг, сегодня 24 января на официальном сайте СК Петербурга появляется очередной временный, но неожиданно из соседнего ведомства.
Это полковник юстиции Олег Бобков. Назначен он с должности заместителя Западного управления СК на транспорте. Но все же, это редкость, когда вот так и со стороны. С этого момента пошли версии. Чепуху мы повторять не будем, а некоторые употребить занятно.
Тема сплетен главная: это игра на повышение главы Западного управления СК на транспорте Павла Выменца. С Бобковым он работал еще в бытность начальником СК Центрального района Петербурга, а после и Бобков стал начальником СК Центрального района и дорос до зама Выменца уже в Западном управлении. Еще можно посолить карьерой отца Выменца и самого Бастрыкина во времена их совместной службы. Как говорится, все сходится.
Вариант на десерт: стабильный кандидат на полноценного руководителя СК Петербурга Дмитрий Иванов благодаря тайным пружинам попал в опалу, и шеф №1 его меняет на Бобкова. Но тут опять надо продолжить первым размышлением.
Версия третья, бывалая: надо кого-то было ставить на временного исполняющего и на столе у Александра Бастрыкина сработал генератор случайных чисел. Если обсуждающим третья история кажется детской, то притормозите. Она ближе всего к реальности.
Все дело в тонкостях невидимых системных правил и уложений внутри кадрового аппарата СКР. Начнем, с Марины Парастаевой. Она уже два раза по полгода была временно исполняющим, а третий раз ни ей, ни кому-то другому нельзя. Что касается, Дмитрия Иванова, то он имеет взыскание. Такими взысканиями обвешаны десятки подобных ему по статусу, но здесь это касается только очередного назначения на временного. Кстати, у заместителя Павла Камчатного примерно такое же взыскание. Может, гражданскому человеку все эти выверты кажутся неуместными, но государственный механизм силен именно таким подходом.
Исходя из вышеизложенного, и был вынут из транспортного СК Бобков и временно поставлен на доску СК Петербурга. Если прозвучит вопрос, а отчего, собственно, уже столько времени Бастрыкин не назначает реального главу СК города, то телефон его пресс-службы вы сможете найти на соответствующем портале.
Так как «Фонтанке» неудобно как-то уходить без подарка из погрустневшей «курилки» силовиков, то мы, закрывая одну интригу, вбрасываем другую. По нашим данным, вчера, 23 января Александр Бастрыкин одной рукой подписал назначение Бобкова, а второй издал новый приказ по городу Санкт-Петербургу. С сегодняшнего дня он будет курировать Северную столицу, минуя всех своих замов в Москве. Напрямую.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»