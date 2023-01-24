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    Продажи Rolls-Royce в России рухнули на 60 %, а Maserati и Aurus — резко выросли

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    Аналитики изучили рынок люксовых автомобилей в России за 2022 год. По сравнению с 2021 годом продажи роскошных автомобилей в стране упали почти на 60 %.

    За минувший год россияне купили 376 новых автомобилей класса люкс, что на 57,6 % меньше показателя предыдущего года, сообщает 24 января аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные своего совместного предприятия. Более четверти пришлось на марку Rolls-Royce: их купили в количестве 104 штук. При этом в сравнении с 2021 годом их продажи в России упали на 60 %. На второе место вышел Bentley, продажи которого упали на 74 %, составив 84 автомобиля. На третьем оказалась Maserati, продажи которой, наоборот, выросли аж в 15 раз — до 76 машин.

    Еще одной маркой, нарастившей российские продажи в 2022 году, стал отечественный Aurus. Он прибавил 41 % и вышел на шестое место в рейтинге. Также за минувший год россияне приобрели 40 новых Lamborghini (на 70 % меньше, чем годом ранее), 36 Ferrari (на 35 % меньше) и пять Aston Martin. Продажи последнего упали сильнее всего — на 89 %.

    Подавляющее большинство покупок люксовых машин — более 85 % — пришлось на Москву, Подмосковье и Петербург, причем 70 % машин приобрели в столице (264 штук). На Московскую область пришлось более 10 % от общего количества (40 машин), а в Петербурге купили 18 люксовых автомобилей. Среди остальных субъектов лидирует Краснодарский край — 11 автомобилей, а следом за ним идет Свердловская область с 8 автомобилями. Еще в 24 регионах купили от 1 до 3 роскошных машин.

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