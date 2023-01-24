Продажи Rolls-Royce в России рухнули на 60 %, а Maserati и Aurus — резко выросли

Аналитики изучили рынок люксовых автомобилей в России за 2022 год. По сравнению с 2021 годом продажи роскошных автомобилей в стране упали почти на 60 %.



За минувший год россияне купили 376 новых автомобилей класса люкс, что на 57,6 % меньше показателя предыдущего года, сообщает 24 января аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные своего совместного предприятия. Более четверти пришлось на марку Rolls-Royce: их купили в количестве 104 штук. При этом в сравнении с 2021 годом их продажи в России упали на 60 %. На второе место вышел Bentley, продажи которого упали на 74 %, составив 84 автомобиля. На третьем оказалась Maserati, продажи которой, наоборот, выросли аж в 15 раз — до 76 машин.