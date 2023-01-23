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    Экономика и санкции

    В США задержали бывшего сотрудника ФБР, которого подозревают в помощи Дерипаске

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    В США задержали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала. Он обвиняется в нарушении санкций, введённых против России. По версии обвинения, Макгонигал намеревался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски, говорится 23 января в сообщении минюста США.

    Помимо Макгонигала задержан также мужчина по имени Сергей Шестаков. Его называют судебным переводчиком. Шестакову предъявлены те же обвинения, что и экс-сотруднику ФБР Макгонигалу. В ночь на вторник они вместе должны быть доставлены в федеральный суд Манхэттена.

    По данным «Коммерсанта», Чарльз Макгонигал ушёл в отставку в 2018 году. Работая в ФБР, он участвовал в расследованиях в отношении российских олигархов, включая Дерипаску. Что касается Сергея Шестакова, то он ранее получил гражданство США.

    «Фонтанка» писала, что в начале декабря Еврокомиссия утвердила предложение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений.

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    Олег ДерипаскаСШАФБРСанкции
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