В США задержали бывшего сотрудника ФБР, которого подозревают в помощи Дерипаске

В США задержали бывшего высокопоставленного сотрудника ФБР Чарльза Макгонигала. Он обвиняется в нарушении санкций, введённых против России. По версии обвинения, Макгонигал намеревался добиться снятия санкций с российского бизнесмена Олега Дерипаски, говорится 23 января в сообщении минюста США.



Помимо Макгонигала задержан также мужчина по имени Сергей Шестаков. Его называют судебным переводчиком. Шестакову предъявлены те же обвинения, что и экс-сотруднику ФБР Макгонигалу. В ночь на вторник они вместе должны быть доставлены в федеральный суд Манхэттена.

