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    Экономика и санкции

    До пяти лет тюрьмы. Еврокомиссия утвердила предложение о включении обхода санкций в список уголовных преступлений

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    Физическим лицам будет грозить до пяти лет лишения свободы за нарушение и обход санкций Евросоюза в отношении РФ. Еврокомиссия утвердила предложение по внесению обхода ограничений в список уголовных преступлений, говорится в заявлении ЕК от 2 декабря.

    «Предлагаемая директива установит одинаковый уровень наказаний во всех государствах-членах, закрывая тем самым существующие правовые лазейки и повышая сдерживающий эффект от нарушения санкций ЕС», – сказано в документе.

    В зависимости от правонарушения человеку может грозить до пяти лет тюремного заключения, а компании будут штрафовать на сумму в размере не менее 5 % от общего мирового оборота юридического лица за год, предшествующий решению о штрафе.

    Уточняется и перечень действий, за которые может грозить уголовное наказание. Таковыми будут считаться, например, предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционным лицам; неспособность заморозить эти средства; участие в финансовой деятельности и торговле, которая запрещена или ограничена санкциями.

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