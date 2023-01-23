Черный дым над Васильевским напугал петербуржцев, забывших его историю

Обеспокоенные читатели прислали в редакцию «Фонтанки» 23 января снимки дыма над зданием Биржи на Васильевском острове. Черные клубы вызвали подозрение о пожаре.
Зная ответ заранее, наши корреспонденты все равно сходили на место и проверили: дым есть, огонь — только там, где и должен быть, — в печи котельной.
Здание Биржи отапливается углем. В ходе реконструкции, как неоднократно говорилось, старую котельную планируется музеефицировать, рядом обустроив уже новую газовую.
«Фонтанка» заходила в помещение старой котельной и рассказывала о том, как работает один из последних кочегаров и какие приключения повидал на своем веку.
Черный дым над Биржей регулярно пугает бдительных горожан — и те вызывают пожарных.
Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил о том, что деньги на следующий этап работ на здании, переданном музею, пока что федеральным центром не выделялись, поэтому они могут через какое-то время встать.