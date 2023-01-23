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    Музеи

    Черный дым над Васильевским напугал петербуржцев, забывших его историю

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    3 комментария

    Обеспокоенные читатели прислали в редакцию «Фонтанки» 23 января снимки дыма над зданием Биржи на Васильевском острове. Черные клубы вызвали подозрение о пожаре.

    Зная ответ заранее, наши корреспонденты все равно сходили на место и проверили: дым есть, огонь — только там, где и должен быть, — в печи котельной.

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    Здание Биржи отапливается углем. В ходе реконструкции, как неоднократно говорилось, старую котельную планируется музеефицировать, рядом обустроив уже новую газовую.

    «Фонтанка» заходила в помещение старой котельной и рассказывала о том, как работает один из последних кочегаров и какие приключения повидал на своем веку.

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»
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    Черный дым над Биржей регулярно пугает бдительных горожан — и те вызывают пожарных.

    Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил о том, что деньги на следующий этап работ на здании, переданном музею, пока что федеральным центром не выделялись, поэтому они могут через какое-то время встать.

    Фото: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 3

    26634436223 Янв 2023 в 14:43
    Habemus papam!
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