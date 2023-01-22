В ЕС обсуждают полную синхронизацию санкций против РФ и Белоруссии

Страны Евросоюза, в том числе Германия, обсуждают возможность полной синхронизации санкций в отношении России и Белоруссии. Об этом 23 января сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на собственные источники.
В частности, Еврокомиссия обсуждает возможные ограничительные меры в определенных секторах. Один из вариантов: полный запрет на поставки вооружения и техники двойного назначения. Также обсуждается вариант введения в отношении Минска санкций, аналогичных антироссийским.
Против идеи полной синхронизации выступает Германия, представители которой призывают различать роли России и Белоруссии в украинском конфликте: Минск выступает только союзником Москвы.
Дискуссия развернулась и вокруг предложения полностью запретить поставки в Белоруссию электроники, бытовой техники и предметов роскоши из Евросоюза. Вероятно, будут введены санкции против белорусских банков, так как их стали часто использовать россияне.
В части ввоза товаров из Белоруссии обсуждается запрет на поставки табака и алкоголя.