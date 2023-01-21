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    В Обнинске вскрыли квартиру, в которой жила сотня кошек. Теперь им ищут нормальное жилье

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    За исполнением решения суда накануне собрался проследить весь подъезд, а 21 января зоозащитники приступили к активным поискам хозяев для кошек. За дверью их оказалось несметное количество, очевидцы сравнили впечатление от передвигающихся по квартире животных с разбегающимися по кухне тараканами. Об этом 21 января сообщается в группе «Перископ Обнинска» во «ВКонтакте» со ссылкой на сотрудника ветклиники «Велес».

    Автор: Перископ Обнинска

    Кошки мало ели, многим нужна медпомощь. Гадили они повсеместно — очевидцы утверждают, что кошачья моча буквально протекала на потолок соседям снизу. Очевидно, прайд размножался и многие в нем друг другу родственники — котята в квартире тоже нашлись.

    Жильцы годами терпели смрад, писали жалобы и пытались избавиться от такого соседства. Хозяйка квартиры с кошками не живет, но регулярно их навещает. Еще два года назад было известно, что в однокомнатной квартире примерно на 12 квадратных метрах живет около 75 котов и кошек.

    Кошек разобрали по приютам, но это лишь временная мера. Всех пролечат, стерилизуют и кастрируют, активисты активно ищут животным новых хозяев.

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