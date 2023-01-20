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    «Вручную работают люди». В преддверии морозов на улицы Петербурга вышли борцы со льдом

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    В Петербург возвращается зима, и коммунальные службы активно начали подготовку к ней. После длительного потепления, когда растаяло все, что могло, а с неба лил дождь, городу обещают отрицательные температуры.

    Видео подготовки к потенциальной гололедице в редакцию «Фонтанки» прислал читатель.

    читатель «Фонтанки»

    «Набережная Мартынова. Вручную работают люди», – комментирует он видео, на котором мужчина выкидывает противогололедную смесь из кузова движущейся машины. Продолжение видео снято там же, на Петроградской стороне.

    Тем временем оттепель покинет город уже очень скоро: в выходные температура опустится ниже нуля. Будет скользко, зато выглянет солнце, которого Петербург не видел уже 17 дней.

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