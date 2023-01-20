«Вручную работают люди». В преддверии морозов на улицы Петербурга вышли борцы со льдом

В Петербург возвращается зима, и коммунальные службы активно начали подготовку к ней. После длительного потепления, когда растаяло все, что могло, а с неба лил дождь, городу обещают отрицательные температуры.
Видео подготовки к потенциальной гололедице в редакцию «Фонтанки» прислал читатель.
читатель «Фонтанки»
«Набережная Мартынова. Вручную работают люди», – комментирует он видео, на котором мужчина выкидывает противогололедную смесь из кузова движущейся машины. Продолжение видео снято там же, на Петроградской стороне.