Суд разбирается, кто виноват в падении светофора на машины на Октябрьской набережной

Санкт-Петербургскому городскому суду предстоит разобраться с упавшим на машины столбом. Хозяйка одного из автомобилей подала в суд на три подведомственные организации, потребовав компенсировать ущерб, те же вину в случившемся дружно отрицают.

В апелляционном порядке зарегистрировано дело по иску к СПб ГКУ ДОДД, СПб ГБУ «Ленсвет» и СПб ГУ «Дирекция транспортного строительства» о возмещении ущерба из-за падения столба, сообщает 20 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 19 ноября 2020 года на регулируемом перекрестке у дома 68 по Октябрьской набережной на принадлежащий истице Volkswagen Touareg упал дорожный столб. Досталось тогда и соседнему Lifan. Ремонт «Фольксвагена», согласно заключению, обошелся в 287 548,74 рубля. Хозяйка машины обратилась в районный суд и попросила взыскать с ответчиков сумму ущерба, госпошлину, расходы на представителя и оценку ущерба. Общая сумма составила 336 624,74 рубля.

Ответчики возражали. Представитель СПб ГКУ ДОДД утверждал, что обрушение столба не находится в прямой причинно-следственной связи с их действиями. В Дирекции транспортного строительства заявили, что свои обязанности по реконструкции объекта выполняли надлежащим образом, а за содержание объекта ответственно СПб ГБУ «Ленсвет». В «Ленсвете» же, ссылаясь на данные экспертизы, указали, что при установке столба нарушили технологию подготовки фундамента.

Районный суд постановил, что виновны все три ответчика. Из акта обследования упавшего столба следовало, что основание опоры сгнило, в месте сквозного технологического отверстия для кабеля обломилась закладная деталь, и столб упал, не выдержав ветра. При этом Дирекция транспортного строительства, согласно уставу, обязана обеспечивать контроль при выполнении работ, в том числе по капремонту и ремонту дорог. Также суд указал, что не было представлено доказательств того, что «Ленсвет» проводил текущий ремонт этого фонаря раз в три года. Факт, что на столбе были размещены дорожные знаки, светофор и кабель к нему СПб ГКУ ДОДД без согласования с «Ленсветом» как с владельцем столба, стороны не отрицали. При этом требования ГОСТов при установке соблюдены не были.