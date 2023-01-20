Петербуржец с трубой вышел наказать нарушившего его сон водителя мусоровоза и разбудил весь двор

Наряд Росгвардии стал невольным свидетелем нападения на мусоровоз в Московском районе Петербурга.



Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу и области 20 января, на сотрудника, который занимался вывозом мусора, напали на улице Коли Томчака накануне около половины десятого вечера. Ранее судимый гражданин был в ярости из-за того, что его покой был нарушен шумом мусорной машины. Свою позицию водителю он пытался объяснить с помощью металлической трубы.



Сотрудники вневедомственной охраны задержали агрессивного жильца, на которого пришлось надеть наручники, так как он не унимался. Его доставили в отдел полиции.

