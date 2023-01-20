В России началась подготовка к президентской избирательной кампании

ЦИК РФ начал подготовительную работу к избирательной кампании 2024 года: россияне будут выбирать главу государства.
По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которые приводит 20 января РИА Новости, сейчас проверяется и готовится техническая, методологическая, цифровая и кадровая база выборов.
«Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — заявила глава ЦИК.
Выборы президента в России пройдут весной 2024 года.