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    В России началась подготовка к президентской избирательной кампании

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    ЦИК РФ начал подготовительную работу к избирательной кампании 2024 года: россияне будут выбирать главу государства.

    По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которые приводит 20 января РИА Новости, сейчас проверяется и готовится техническая, методологическая, цифровая и кадровая база выборов.

    «Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях», — заявила глава ЦИК.

    Выборы президента в России пройдут весной 2024 года.

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