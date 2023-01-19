«Прошило насквозь». В Ломоносове балка отбойника пробила дверь автобуса

Автобус маршрута 343Э в Ломоносове «нанизался» на балку дорожного ограждения. Снимки с места происшествия 19 января публикуют в соцсетях.
«Автобус прошило насквозь», — пишут в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Примерно так это и выглядит: балка торчит из него с двух сторон.
Водитель пытался развернуться и задел отбойное ограждение, поэтому балка разбила дверь и стекло, рассказали «Фонтанке» в ООО «Вест-Сервис». Там добавили, что в аварии никто не пострадал, а водителя призовут к ответу. На комиссии по безопасности дорожного движения обсудят, продолжит ли он работать в компании.