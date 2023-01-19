Погибший в каршеринге на «Скандинавии» чист от штрафов. Но люди видели, как он до ДТП снёс отбойник, гнал по встречке, а за ним — полиция с сиреной

В страшном ДТП на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти погиб 36-летний петербуржец. Он был, судя по документам, аккуратным водителем, хотя свидетели с этим не согласны. Некоторые подробности стали известны «Фонтанке» 19 января, а очевидцы продолжают делиться свидетельствами в соцсетях.



ДТП произошло 18 января в 14:10 на 121-м километре трассы. Каршеринговый «Хендэ Солярис» 2018 года выпуска, как уже сообщалось, для обгона выехал на встречную полосу движения и врезался во встречный тягач Mercedes-Benz Actros с полуприцепом Kogel. За рулём «Соляриса», по данным «Фонтанки», был 36-летний житель Петербурга, официально неработающий. Про него известно, что в прошлом и этом годах он ни разу не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Он скончался на месте. 46-летний водитель грузовика, житель Краснодарского края, цел.



Участники группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что обгон в этом участке запрещён, там ремонт дороги, и приходится ехать в колонне на относительно невысокой скорости. Несколько подписчиков видели этот каршеринг перед аварией, причём не в лучшем виде. «Мне за несколько минут до этого он навстречу попался. Так же [гнал] через сплошняки. Следом неслись гайцы с маяками и сиреной. Похоже, догоняли», — пишет Андрей. Данила тоже помнит его: «Эта машина обогнала меня примерно за 5 км до места аварии. На большой скорости справа по обочине, потом сразу ушел влево на встречку обгонять следующую. Он еле успел сунуться обратно в полосу, по встречке ехал грузовик».



Ольга видела сам момент ДТП. Она, по её словам, ехала со скоростью 80–90 км/ч, а «Хёндэ» — намного быстрее, возможно, 120–130 км/ч. «Водитель карша до того, как разбиться насмерть, снёс отбойник в паре километров, там приезжали сотрудники ДПС и, видимо, отпустили его после составления протокола, у него была снесена морда уже и задний правый бампер. Потом по направлению в сторону Выборга он ехал с большой скоростью по встречке изначально, еле успевая перестроиться в свою полосу, когда ехал встречный автомобиль. Где-то через 3 минуты после того, как он обогнал нас, он врезался в фуру, его отбросило в отбойник, и он вылетел через лобовое. Тело в мясо, шансов выжить не было, — рассказывает Ольга. — Встречным легковым повезло, что встретил не их, а фуру. За этой фурой поток легковых был. А водитель фуры цел, слава богу, даже царапины не было, от помощи отказался, из машины вышел сам». Максим проезжал уже после и ужаснулся, «как там тело перемололо» — «две подряд пришлось скурить».

