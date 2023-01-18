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    Вылетел на «встречку» при обгоне. В полиции рассказали, как произошла смертельная авария с каршерингом и фурой на «Скандинавии»

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    Полиция расследует обстоятельства аварии с каршерингом и фурой под Выборгом, в которой погиб человек. По предварительным данным, ему было 36 лет.

    Этот человек сидел за рулем каршерингового Hyundai Solaris, сообщает 18 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Предварительно известно, что при обгоне он выехал на «встречку», где столкнулся с фурой Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, которой управлял 76-летний житель Краснодарского края.

    Водитель каршеринга погиб на месте.

    Авария произошла около 14 часов на 121-м километре «Скандинавии». «Фонтанка» показывала кадры с места событий.

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