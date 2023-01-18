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    Каршеринг превратился в месиво из металла после столкновения с легковой и фурой на «Скандинавии»

    1970
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    Видео: «Интересные события в Выборге»

    Тяжелая авария с участием большегруза и легковых машин произошла на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти днем 18 января. По предварительным данным, есть погибший.

    Около 14 часов на 121-м километре автодороги А-181 «Скандинавия», на территории Гончаровского сельского поселения, столкнулись каршеринг Hyundai, легковой автомобиль Ford и КАМАЗ, сообщает 47News. На кадрах с места ДТП видно, что каршеринговый автомобиль от удара превратился в груду металла на обочине.

    Предварительно известно об одном погибшем в ДТП, рассказали изданию в ГИБДД. Обстоятельства аварии и данные погибшего устанавливает полиция. По данным «Яндекс.Пробок», движение по трассе в районе места ДТП затруднено до сих пор.

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