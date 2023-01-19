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    Полиция показывает, как ловила пьяных водителей в Петербурге. Их с начала года уже сотни

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    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Госавтоинспекция в минувшие выходные провела в Петербурге и Ленинградской области первый в 2023 году рейд «Нетрезвый водитель». За несколько дней отловили около 250 пьяных водителей. Это примерно половина от общего числа граждан, пойманных за рулем в нетрезвом виде с начала года.

    В ходе рейда с 13 по 16 января сотрудники ГИБДД выявили на дорогах двух регионов 242 пьяных водителя, сообщает 19 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Большая часть из них получили административные протоколы, а в отношении 21 автомобилиста возбудили уже уголовные дела: нетрезвыми за рулем они попались уже не в первый раз и ранее уже были лишены водительских прав.

    Всего же с начала 2023 года в Петербурге и Ленобласти сотрудники ГИБДД привлекли за «пьяную» езду уже более 550 водителей. В отношении 42 из них были возбуждены уголовные дела за повторное нарушение.

    По итогам 2022 года число «пьяных» ДТП в Петербурге снизилось на треть, а количество пострадавших в таких авариях — более чем на 50%, отмечают в ведомстве. Управление транспортным средством в состоянии опьянения или передача управления пьяному, согласно статье 12.8 КоАП РФ, наказывается штрафом в 30 тысяч рублей с лишением прав на 1,5–2 года. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность. В ГИБДД также призывают граждан, заметивших пьяного водителя, немедленно сообщать о нем по телефону «112».

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    ГИБДДПьяный водительРейд ГИБДД
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