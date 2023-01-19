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    Автобус на Савушкина опрокинул инкассаторов. ДТП попало на видео

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    Инкассаторский автомобиль упал на бок в результате ДТП в Приморском районе Петербурга. На записи очевидца в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, как автобус задевает едущий на зелёный фургон, и тот переворачивается.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    ДТП с участием пассажирского автобуса и «Форда», по данным «Фонтанки», произошло 19 января около 00:30 на улице Савушкина, 112, на пересечении с Планерной улицей, под ЗСД. Никто не пострадал. Причина — несоблюдение очерёдности проезда.

    Это был автобус 211 маршрута, пассажиров в нём не было, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Третий парк». «Вина водителя автобуса в ДТП подтверждена. Со слов водителя, была плохая видимость из-за дождя со снегом. Не заметил красного сигнала светофора», — отметили в компании.

    Водитель имеет стаж вождения 43 года, характеризуется положительно. Работает в парке с 2015 года, за это время по его вине было только лёгкое ДТП — в 2019 году. Постановлений и штрафов ГИБДД за превышение скорости и другие нарушения ПДД нет. За всё время работы ни разу не привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения ПДД, связанные с вождением автобуса.

    «В данным момент отделом безопасности движения АО «Третий парк» проводится внутреннее расследование. По его итогам будет принято решение об увольнении либо дисциплинарном наказании нарушителя», — заявили в компании.

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