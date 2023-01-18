Лед и пламя. Пока над Петербургом гремел салют, горожане открыли крещенские купания

Первые смельчаки уже покоряют проруби – в Петербурге начались крещенские купания. Некоторые приобрели экстремальный опыт прямо во время салюта Полная контрастов картина 18 января попала в объектив фотокорреспондента «Фонтанки».
На снимках буквально сошлись лед и пламень: люди погружаются в обжигающе холодную воду, а на фоне горят салютные вспышки.
Одним из первых окунулся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. «Здоровья всем!», – написал он в телеграм-канале, приложив фотодоказательства своего участия в купаниях.
Примечательно, что кое-кто пытался пробраться к купели еще ранним вечером – видимо, не мог дождаться мероприятия. Как рассказал корреспондент «Фонтанки», нетерпеливого горожанина раньше срока нырять не пустили, попросили прийти завтра.
«Фонтанка» рассказывала, где в Петербурге можно окунуться в прорубь. В этом году погода подвела горожан: крещенских морозов нет и в помине, температура воздуха не опускается даже ниже нуля.