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    Лед и пламя. Пока над Петербургом гремел салют, горожане открыли крещенские купания

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    Первые смельчаки уже покоряют проруби – в Петербурге начались крещенские купания. Некоторые приобрели экстремальный опыт прямо во время салюта Полная контрастов картина 18 января попала в объектив фотокорреспондента «Фонтанки».

    На снимках буквально сошлись лед и пламень: люди погружаются в обжигающе холодную воду, а на фоне горят салютные вспышки.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Одним из первых окунулся губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. «Здоровья всем!», – написал он в телеграм-канале, приложив фотодоказательства своего участия в купаниях.

    Примечательно, что кое-кто пытался пробраться к купели еще ранним вечером – видимо, не мог дождаться мероприятия. Как рассказал корреспондент «Фонтанки», нетерпеливого горожанина раньше срока нырять не пустили, попросили прийти завтра.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    «Фонтанка» рассказывала, где в Петербурге можно окунуться в прорубь. В этом году погода подвела горожан: крещенских морозов нет и в помине, температура воздуха не опускается даже ниже нуля.

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