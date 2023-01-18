Россиянин вернулся из Парижа на родину после смерти бабушки. Семейные реликвии вывезти не смог

Кингисеппские таможенники нашли культурные ценности в багаже россиянина, который вёз их из Москвы. Об этом 18 января сообщает пресс-служба СЗТУ.
Известно, что мужчина постоянно проживает в Париже. На родину он приехал из-за смерти бабушки и продажи её квартиры. Кроме того, нужно было забрать личные вещи покойной. В их числе оказались фехтовальная шпага, книги и пишущая машинка Hammond. Уже на границе в октябре прошлого года он заявил, что не перевозит товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Досмотр показал обратное.
Согласно заключению экспертов, предметы оказались культурными ценностями. Старинная рапира была создана в конце XIX–начале XX века в Российской империи, а издание «Культурные центры Европа томъ 4, образовательные экскурсiи «Парижъ» вышло в свет более века назад. Установить точный год создания пишущей машинки не удалось — это 1913–1927 гг.
«Возраст пишущей машинки может быть как более 100 лет, так и менее, что не позволяет однозначно отнести её к культурным ценностям», — объяснили в пресс-службе. Семейные реликвии изъяли.
Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров по первой части статьи 16.2 КоАП РФ.