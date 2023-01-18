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    Россиянин вернулся из Парижа на родину после смерти бабушки. Семейные реликвии вывезти не смог

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    12 комментариев

    Кингисеппские таможенники нашли культурные ценности в багаже россиянина, который вёз их из Москвы. Об этом 18 января сообщает пресс-служба СЗТУ.

    Известно, что мужчина постоянно проживает в Париже. На родину он приехал из-за смерти бабушки и продажи её квартиры. Кроме того, нужно было забрать личные вещи покойной. В их числе оказались фехтовальная шпага, книги и пишущая машинка Hammond. Уже на границе в октябре прошлого года он заявил, что не перевозит товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Досмотр показал обратное.

    Согласно заключению экспертов, предметы оказались культурными ценностями. Старинная рапира была создана в конце XIX–начале XX века в Российской империи, а издание «Культурные центры Европа томъ 4, образовательные экскурсiи «Парижъ» вышло в свет более века назад. Установить точный год создания пишущей машинки не удалось — это 1913–1927 гг.

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    «Возраст пишущей машинки может быть как более 100 лет, так и менее, что не позволяет однозначно отнести её к культурным ценностям», — объяснили в пресс-службе. Семейные реликвии изъяли.

    Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров по первой части статьи 16.2 КоАП РФ.

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    Комментарии 12

    25267490118 Янв 2023 в 14:55
    А мог бы и остаться, пойти на СВО, получить медаль, купить дачу с нужником и писать романы на бабушкиной машинке о любви к берёзкам.
    +0−0
    Vasya1118 Янв 2023 в 13:53
    Шпага наводит на мысль, что умерший родственник парижанина, был вовсе не бабушкой.
    +0−1
    MAGDANOZA18 Янв 2023 в 13:45
    Представляет ценность или нет не знаем, но у хозяина отберем.
    +5−0
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