Россиянин вернулся из Парижа на родину после смерти бабушки. Семейные реликвии вывезти не смог

Кингисеппские таможенники нашли культурные ценности в багаже россиянина, который вёз их из Москвы. Об этом 18 января сообщает пресс-служба СЗТУ.



Известно, что мужчина постоянно проживает в Париже. На родину он приехал из-за смерти бабушки и продажи её квартиры. Кроме того, нужно было забрать личные вещи покойной. В их числе оказались фехтовальная шпага, книги и пишущая машинка Hammond. Уже на границе в октябре прошлого года он заявил, что не перевозит товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Досмотр показал обратное.