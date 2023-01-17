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    Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ

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    15 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий, что в отношении России прекращают действовать международные договоры Совета Европы. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

    Документ 17 января зарегистрирован и направлен на рассмотрение. В нем указан 21 договор, который должен перестать действовать, включая Устав Совета Европы от 1949 года, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 1950 года и Европейскую конвенцию о пресечении терроризма от 1977 года.

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    Если документ будет принят Госдумой, Советом Федерации и будет подписан президентом, это будет означать, что россияне лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и получать компенсацию за нарушение своих прав, которую Россия в целом исправно выплачивала за исключением ряда кейсов. Также Россия сможет не выдавать террористов другим странам после денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма.

    Предложение о прекращении действия договоров ранее одобрило правительство РФ и представило Путину. В МИД поясняли, что государства НАТО и Евросоюза «злоупотребляют своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».

    В феврале комитет министров Совета Европы решил отстранить Россию от деятельности организации. После этого она вышла из СЕ — «Фонтанка» писала, какие обязательства налагало на государство членство.

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    Комментарии 15

    Курю с 3х лет17 Янв 2023 в 19:56
    Да и правильно, у Ближнего Востока тоже есть чему поучится, есть что перенять, особенно в сфере взаимоотношений государства и граждан, тот же Шариат...
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