Путин внес законопроект о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении РФ

Документ 17 января зарегистрирован и направлен на рассмотрение. В нем указан 21 договор, который должен перестать действовать, включая Устав Совета Европы от 1949 года, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 1950 года и Европейскую конвенцию о пресечении терроризма от 1977 года.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий, что в отношении России прекращают действовать международные договоры Совета Европы. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Если документ будет принят Госдумой, Советом Федерации и будет подписан президентом, это будет означать, что россияне лишатся возможности обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и получать компенсацию за нарушение своих прав, которую Россия в целом исправно выплачивала за исключением ряда кейсов. Также Россия сможет не выдавать террористов другим странам после денонсации Европейской конвенции о пресечении терроризма.



Предложение о прекращении действия договоров ранее одобрило правительство РФ и представило Путину. В МИД поясняли, что государства НАТО и Евросоюза «злоупотребляют своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращают эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта общеевропейская структура».

