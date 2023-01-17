Ночное небо над Петербургом озарили яркие «Лучи Победы»

Ночное небо у монумента защитникам Ленинграда озарили яркие световые лучи. На площади Победы вечером 17 января побывал корреспондент «Фонтанки».

Небосвод освещают прожекторы, размещённые на крышах двух высотных зданий. Ранее о скором появлении такого светового оформления рассказывали в Смольном.

«С 18 по 27 января при въезде на Московский проспект со стороны Пулковского шоссе в темное время суток небо озарят световые «лучи Победы», — говорилось в сообщении. Судя по всему, лучи включили чуть раньше.

Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме того, как рассказали в Смольном, на здании Российской национальной библиотеки в канун 80-летия прорыва блокады Ленинграда появятся световые проекции фотографий времен Великой Отечественной войны.

На фасаде покажут шесть снимков 1942-1944 годов. Это фото генерал-майора артиллерии Владимира Михалкина на наблюдательном пункте в январе 1944 года. Портрет капитана Петра Голодняка – за время войны летчики его эскадрильи уничтожили огромное количество артиллерии и боевой техники врага. Портреты старшины группы комендоров Краснознаменного Балтийского флота, дважды орденоносца Петра Забиняка и комсомолки Евдокии Давыдовой – регулировщицы одной из фронтовых дорог. А также фотографии молодого рабочего Юрия Смелянского за выполнением фронтового заказа и водителя-механика танка Михаила Смирнова, который первым ворвался в Гостилицы 17 января 1944 года.

