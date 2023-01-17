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    Водитель фуры, задавивший курьера на Краснопутиловской, отправится в колонию-поселение

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    3 комментария

    Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга

    В Петербурге вынесли приговор водителю большегруза, устроившему смертельное ДТП в Московском районе города минувшей осенью. Под колесами его фуры погиб велокурьер.

    ДТП произошло вечером 11 сентября 2022 года на пересечении Краснопутиловской и Кубинской улиц. Подсудимый, двигаясь на грузовике Volvo FH12 от проспекта Народного Ополчения в сторону площади Конституции, в нарушение ПДД повернул из средней полосы направо на Кубинскую и сбил курьера службы доставки, который ехал в попутном направлении на велосипеде, сообщает 17 января пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    В результате ДТП 26-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.

    Суд признал водителя фуры виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

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    Комментарии 3

    Borze17 Янв 2023 в 18:54
    грузовикам, в том числе с полуприцепами можно совершать повороты не с крайних полос. Иначе они не помещаются . Пункт ПДД 8.7. Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам.
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    User1234517 Янв 2023 в 18:45
    Мда уж
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