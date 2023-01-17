Водитель фуры, задавивший курьера на Краснопутиловской, отправится в колонию-поселение

Официальный телеграм-канал прокуратуры г. Санкт-Петербурга
В Петербурге вынесли приговор водителю большегруза, устроившему смертельное ДТП в Московском районе города минувшей осенью. Под колесами его фуры погиб велокурьер.
ДТП произошло вечером 11 сентября 2022 года на пересечении Краснопутиловской и Кубинской улиц. Подсудимый, двигаясь на грузовике Volvo FH12 от проспекта Народного Ополчения в сторону площади Конституции, в нарушение ПДД повернул из средней полосы направо на Кубинскую и сбил курьера службы доставки, который ехал в попутном направлении на велосипеде, сообщает 17 января пресс-служба прокуратуры Петербурга.
В результате ДТП 26-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте.
Суд признал водителя фуры виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ), и приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.