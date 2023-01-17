Москалькова сказала, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ложными сообщения о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, где с киевской стороны фигурируют 800 человек, а со стороны Москвы — 200. Об этом она написала 17 января в своём Telegram-канале.

«В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России», — пояснила омбудсмен.

Москалькова отметила, что к тому же не считает такой неравноценный обмен справедливым. Она упомянула о Женевской конвенцией 1949 года, в соответствии с которой возможна репатриация тяжело раненных безо всяких условий.