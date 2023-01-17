Москалькова сказала, что не обсуждала с омбудсменом Украины обмен пленными

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ложными сообщения о возможных обменах пленными между Россией и Украиной, где с киевской стороны фигурируют 800 человек, а со стороны Москвы — 200. Об этом она написала 17 января в своём Telegram-канале.
«В моих переговорах с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом в Анкаре никогда не шла речь об обменах, и я всегда делаю акцент на том, что эти вопросы находятся в компетенции Министерства обороны России», — пояснила омбудсмен.
Москалькова отметила, что к тому же не считает такой неравноценный обмен справедливым. Она упомянула о Женевской конвенцией 1949 года, в соответствии с которой возможна репатриация тяжело раненных безо всяких условий.
Из беседы Москальковой с «Интерфаксом» стало известно, что она обсуждает с Лубинцом возможность вернуть в Россию тяжело раненных российских военных. В Анкаре при встрече с ним, добавила она, был разговор о списках: «какой-либо договоренности об обменах не было». Москалькова передала украинскому коллеге список из 54 человек. Речь идёт о тех раненых, родственники которых обратились к уполномоченному. «При этом украинская сторона говорит о том, что у них есть 200 человек, и обещали представить список. А по 54 работа будет проведена в соответствии с нормами международного права», — сказала она.
Напомним, ранее омбудсмен Турции Шереф Малкоч заявил, что Россия и Украина могут провести обмен пленными, под который попадут до тысячи человек. А Москалькова с Лубинцом якобы уже обменялись списками. При этом телеканалу CNN Turk Малкоч рассказал, что Москва и Киев будто бы провели уже восемь встреч по поводу обмена, в ходе которых российская сторона передала список из 200 человек, а украинская сторона — список из 800 человек.