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    Боевые действия на Украине

    Омбудсмен Турции Малкоч заявил, что Россия и Украина могут провести обмен пленными в формате 200 на 800 человек

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    Россия и Украина могут провести обмен пленными, под который попадут до тысячи человек. Списками якобы уже обменялись российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец, утверждает 16 января омбудсмен Турции Шереф Малкоч

    В телеканалу CNN Turk Малкоч рассказал, что Москва и Киев провели уже восемь встреч по поводу обмена, в ходе которых российская сторона передала список из 200 человек, а украинская сторона — список из 800 человек.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее высказывал намерение встретится с президентом России Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить открытие гуманитарного коридора. Если предложение Турции будет принято, в Стамбул станет центром для обмена ранеными мирными жителями, солдатами, пожилыми людьми, детьми и женщинами.

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    РоссияТурцияУкраинаПленныеОбмен пленнымиБоевые действия на УкраинеГуманитарный коридор

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