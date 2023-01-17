Омбудсмен Турции Малкоч заявил, что Россия и Украина могут провести обмен пленными в формате 200 на 800 человек

Россия и Украина могут провести обмен пленными, под который попадут до тысячи человек. Списками якобы уже обменялись российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец, утверждает 16 января омбудсмен Турции Шереф Малкоч



В телеканалу CNN Turk Малкоч рассказал, что Москва и Киев провели уже восемь встреч по поводу обмена, в ходе которых российская сторона передала список из 200 человек, а украинская сторона — список из 800 человек.

