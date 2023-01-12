Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным и Зеленским о гуманитарном коридоре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о создании гуманитарного коридора для раненых. Об этом 12 января сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоч.



Эрдоган заявлял, что Турция поддерживает подобные коридоры и готова взяться за лечение раненых, поэтому он намерен обсудить открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной.



Президенты Турции и России ранее общались 5 января. Главы государств обсудили отношения между странами, вопросы энергетики, ситуацию в Сирии и ход боевых действий на Украине. Эрдоган высказался за прекращение огня, а также речь зашла о создании газового хаба в Турции.

