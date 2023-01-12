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    Эрдоган рассчитывает провести переговоры с Путиным и Зеленским о гуманитарном коридоре

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским о создании гуманитарного коридора для раненых. Об этом 12 января сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на турецкого омбудсмена Шерефа Малкоч.

    Эрдоган заявлял, что Турция поддерживает подобные коридоры и готова взяться за лечение раненых, поэтому он намерен обсудить открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной.

    Президенты Турции и России ранее общались 5 января. Главы государств обсудили отношения между странами, вопросы энергетики, ситуацию в Сирии и ход боевых действий на Украине. Эрдоган высказался за прекращение огня, а также речь зашла о создании газового хаба в Турции.

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