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    Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

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    Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает 5 января турецкое СМИ NTV со ссылкой на сообщение Управления по коммуникациям при президенте.

    Главы государств обсудили отношения между странами, вопросы энергетики, ситуацию в Сирии и ход боевых действий на Украине. Эрдоган высказался за прекращение огня, а также речь зашла о создании газового хаба в Турции.

    Как ранее сообщал источник ТАСС в Анкаре, основными вопросами в рамках сегодняшних телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом станут урегулирование конфликта на Украине, создание газового хаба на территории Турции и сирийская проблема.

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