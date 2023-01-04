Стало известно, что могут обсудить по телефону Путин и Эрдоган

Основными вопросами в рамках сегодняшних телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом станут урегулирование конфликта на Украине, создание газового хаба на территории Турции и сирийская проблема. Об этом сообщает 4 января ТАСС со ссылкой на источник в Анкаре.
По его мнению, нельзя исключать новых инициатив Турции по Украине, учитывая, что страна поддерживает контакты с руководством обеих стран. Кроме того, как ожидается, президенты затронут проект строительства АЭС «Аккую» в Турции, первый энергоблок которой планируется запустить в этом году.
Помимо этого одной из тем для обсуждения может стать Сирия, отношения с которой у Турции обострились после начала конфликта в 2011 году. Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны. В декабре 2022 года Эрдоган предложил Путину провести трехстороннюю встречу с участием сирийского президента Башара Асада.
О запланированном на 4 января телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой сообщили их представители.