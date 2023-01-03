Путин поговорит по телефону с Эрдоганом

В среду, 4 января, должен состояться телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова вечером 3 января сообщает РИА Новости.



Ранее представитель президента Турции заявил, что Эрдоган рассчитывает на телефонные переговоры в среду с Путиным и Владимиром Зеленским.



Первые в наступившем году телефонные переговоры Владимир Путин провёл 3 января с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. На них обсуждались вопросы взаимодействия в сфере ТЭК.

