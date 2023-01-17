В Кремле назвали причину увеличения численности армии России до 1,5 млн военнослужащих

Численность вооруженных сил будет увеличена из-за прокси-войны, которую Запад ведет против России. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это прокси-война, «которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).

Меры по наращиванию ВС РФ связаны с этим, добавил представитель Кремля.

Недавно министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности российской армии. Все мероприятия по этому вопросу должны быть реализованы в течение 2023–2026 годов.