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    В Кремле назвали причину увеличения численности армии России до 1,5 млн военнослужащих

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    19 комментариев

    Численность вооруженных сил будет увеличена из-за прокси-войны, которую Запад ведет против России. Об этом 17 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Это прокси-война, «которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Меры по наращиванию ВС РФ связаны с этим, добавил представитель Кремля.

    Недавно министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности российской армии. Все мероприятия по этому вопросу должны быть реализованы в течение 2023–2026 годов.

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    ӦВВӦ17 Янв 2023 в 14:42
    Прокси-шмокси-билибокси 🤣 кто им придумывает все эти названия 😂😂
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