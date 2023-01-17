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    Стало известно, сколько людей захотели стать дворниками в Петербурге

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    5 комментариев

    Порядка 2,7 тысячи заявок получили районные жилищные агентства Петербурга от соискателей на место работника ручного труда для уборки дворов. Это много, но недостаточно.

    Как рассказал журналистам 17 января председатель жилищного комитета Олег Зотов, подавляющее большинство соискателей — жители Петербурга. Еще 2,3 тысячи заявок поступили от механизаторов. При этом нормативная потребность жилагентств в сотрудниках — 4 362 дворника и 1 200 механизаторов.

    «Фонтанка» подробно рассказывала, что с 1 января в Петербурге реализуется второй этап реформы в сфере уборки внутриквартальных территорий общего пользования. Их постепенно передают на содержание жилищным агентствам, которые нанимают людей и ставят на учет уже закупленную до Нового года технику. При этом город обещал зарплату для механизаторов от 70 тысяч, а для «ручников» — от 40 тысяч.

    На данный момент уже 11 % таких территорий убирается по новой схеме — так называемым хозяйственным способом. С 16 января к реформе присоединились еще шесть районов.

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    Комментарии 5

    Заливщик голосовых планок17 Янв 2023 в 13:40
    Выходит, октябрьская информация от комбЛага, про 87% укомплектованность дворниками, фейк, да?
    +2−0
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