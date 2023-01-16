Фальстарт весны. На дереве в Петербурге показались ярко-зелёные побеги

Весна пришла в Петербург раньше положенного времени. Ярко-зелёные отростки на дереве в северной части города днём 16 января заметил корреспондент «Фонтанки».

Молодые жизнелюбивые побеги показались в одном из дворов на Костромском проспекте. По словам одного из опрошенных экспертов, определить, что это за растение, по фотографии невозможно.

Своим мнением поделился и петербургский зоолог Павел Глазков: «Конечно же, это не очень хорошо. Морозы ударят, и все побеги просто замёрзнут. Я на днях хочу сходить в лес и проверить видеоловушки. При такой оттепели пару-тройку лет назад я в это время даже ежа встречал, который, бедняга, бежал по снегу — его где-то подтопило».

Собеседник добавил, что сейчас «со стопроцентной вероятностью» проснулись енотовидные собаки, тогда как у барсуков, например, более глубокий сон и в случаях с этими животными такое исключено. Учёный рассказал и про хозяев леса.

«У нас нет низовых берлог, как показывают в фильмах. В нашей области они верховые. Медведь буквально ямку полуметровую вырывает. И если молодой, неопытный медведь неудачно выбрал место для берлоги, её может подтопить. Тогда медведь начнёт замерзать. При такой оттепели теоретически он может проснуться», — объяснил он.