В Петербурге второе дело топ-менеджеров банка «Таврический» дошло до суда

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши. С бывших топ-менеджеров банка «Таврический» следствие спросило за возврат кредита, выданного иностранным компаниям.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 января, Сомов и Гаркуша обвиняются в том, что в 2014 году перед проверкой банка контролирующими органами своеобразно решили закрыть брешь в 166 млн рублей.



Ссудную задолженность, образовавшуюся при выдаче кредитов компаниям, аффилированных с «Бронли Текнолоджиз Лимитед» и ООО «Арамильский», возместили с помощью хищения и легализации имущества клиента банка — АО «Сланцевский завод «Полимер».

