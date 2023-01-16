В Петербурге второе дело топ-менеджеров банка «Таврический» дошло до суда

Смольнинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Сергея Сомова и Дмитрия Гаркуши. С бывших топ-менеджеров банка «Таврический» следствие спросило за возврат кредита, выданного иностранным компаниям.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 16 января, Сомов и Гаркуша обвиняются в том, что в 2014 году перед проверкой банка контролирующими органами своеобразно решили закрыть брешь в 166 млн рублей.
Ссудную задолженность, образовавшуюся при выдаче кредитов компаниям, аффилированных с «Бронли Текнолоджиз Лимитед» и ООО «Арамильский», возместили с помощью хищения и легализации имущества клиента банка — АО «Сланцевский завод «Полимер».
Благодаря доверительным отношениям с директором АО, был заключен договор на приобретение трех векселей на сумму 166 545 207 рублей. При этом предприятие эти бумаги так и не получило.
Зато по договору их получило ООО «ВДМ-Сервис» в счет уплаты основного долга и процентов «Бронли Технолоджиз Лимитед».
«Так, кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, обязательства прекращены, а преступная цель достигнута», — сообщает пресс-служба.
Уголовное дело принято к производству. Назначено судебное заседание.
Сомова и Гаркушу повторно задержали через год после того, как они вышли на свободу, отбыв наказание по первому аналогичному делу.