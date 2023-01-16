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    На Ржевке за КАД всю ночь тушили квартиру. Госпитализированы женщина и девочки

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    Серьёзный пожар случился ночью в Красногвардейском районе Петербурга. В медучреждение доставлены два ребёнка и взрослый.

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    Как сообщает городское ГУ МЧС, 16 января в 1:59 поступил вызов на Окраинную улицу, 9Л, что во дворах между Рябовским шоссе и КАД. Там загорелась обстановка в трёхкомнатной квартире, огонь охватил 30 квадратных метров. На место выехали шесть пожарных расчётов (28 человек личного состава МЧС). В 3:25 пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать открытое горение.

    «По уточненной информации, пострадавшие в результате пожара женщина и две несовершеннолетние девочки направлены в медицинское учреждение для детального осмотра», — отмечается в сообщении.

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    Группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» публикует фото задымлённой многоэтажки. «Не менее 8 единиц пожарной техники», — рассказывает очевидица Анастасия.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: Юля / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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