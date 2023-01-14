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    Роскосмос рассказал о возможной экстренной эвакуации с МКС

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    Российская космическая корпорация «Роскосмос» сообщила, что из-за нештатной ситуации с кораблем «Союз МС-22» его экипаж — Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио — вернется на Землю на «Союзе МС-23», который должен пристыковаться к МКС в беспилотном режиме 22 февраля. Но если что-то пойдет не так, то есть другой план.

    «При необходимости экстренной эвакуации Франциско Рубио вернется на Землю на нем, а космонавты Роскосмоса — на «Союзе МС-22». Спуск двух космонавтов вместо трех будет более безопасным, так как поможет снизить температуру и влажность в «Союзе МС-22», — сообщил Роскосмос на странице во «ВКонтакте» 14 января.

    Почти месяц назад, 15 декабря, произошла разгерметизация охлаждающего контура корабля «Союз МС-22». Уже установлено, что удар нанёс метеороид.

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