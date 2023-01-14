Из МХТ им. Чехова уволили актера Дмитрия Назарова с женой

Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева, уволены из Московского Художественного театра имени Чехова. Сообщение об увольнении агентству РИА Новости 14 января подтвердил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

По его словам, решению предшествовал разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Дмитрий Назаров работал в МХТ с 2003 года. Телезрителям он известен по роли в телесериале «Кухня».

Артист выступал с критикой действий власти и СМИ, в том числе в связи с событиями на Украине.