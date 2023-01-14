    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, снег с дождем

    Ощущается как -2

    3 м/с, южн

    756мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.57eur73.11

    Из МХТ им. Чехова уволили актера Дмитрия Назарова с женой

    4082
    22 комментария

    Народный артист РФ Дмитрий Назаров и его супруга, актриса Ольга Васильева, уволены из Московского Художественного театра имени Чехова. Сообщение об увольнении агентству РИА Новости 14 января подтвердил заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

    По его словам, решению предшествовал разговор с художественным руководителем театра Константином Хабенским. Дмитрий Назаров работал в МХТ с 2003 года. Телезрителям он известен по роли в телесериале «Кухня».

    Артист выступал с критикой действий власти и СМИ, в том числе в связи с событиями на Украине.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Дмитрий НазаровКонстантин ХабенскийУвольнениеМХТ имени Чехова
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ16
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 22

    Zhora201914 Янв 2023 в 14:44
    Браво!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    22
    close