Против правил. Как в Петербурге показывали «Миньонов» и «Доктора Стрэнджа»

Пока отечественный «Чебурашка» бьет рекорды по сборам в российских кинотеатрах, в темных кинозалах можно посмотреть зарубежные фильмы без прокатного удостоверения. За прошлый год мировые судьи рассмотрели два административных дела в отношении кинотеатров, сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Так, мировой судья участка № 152 разбирался с показом фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», показанного кинотеатром «Великан». Защитник вину не признал, заявив, что с 1 по 15 июля 2022 года зал № 2 сдавался в аренду некоему Сивцову, который «демонстрировал отрывки» картины. Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава.
А мировой судья участка № 16 рассмотрела материалы дела в отношении ООО «Синема 98». В кинотеатре «Синема 5» в ТРК «Шкиперский Молл» показывали мультфильм «Миньоны: Грювитация» без прокатного удостоверения. Защитник вину не признала и пояснила, что миньонов показывали бесплатно, чтобы привлечь людей к просмотру научно-познавательного фильма «Наедине с природой». Денег за желтых глазастых персонажей кинотеатр якобы не получал. Представитель полагала, что в этом случае состав отсутствует, но суд рассмотрел состав, назначил штраф 50 тысяч рублей, заменив его на предупреждение.