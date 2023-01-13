Против правил. Как в Петербурге показывали «Миньонов» и «Доктора Стрэнджа»

Пока отечественный «Чебурашка» бьет рекорды по сборам в российских кинотеатрах, в темных кинозалах можно посмотреть зарубежные фильмы без прокатного удостоверения. За прошлый год мировые судьи рассмотрели два административных дела в отношении кинотеатров, сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Так, мировой судья участка № 152 разбирался с показом фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», показанного кинотеатром «Великан». Защитник вину не признал, заявив, что с 1 по 15 июля 2022 года зал № 2 сдавался в аренду некоему Сивцову, который «демонстрировал отрывки» картины. Производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава.

