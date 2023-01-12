На Василеостровском намыве начали строить школу на 685 мест, учеников она примет в 2025 году

На намыве Васильевского острова начали строить школу на 685 мест. Как отмечает девелопер GloraX, трехэтажное здание рассчитано на 35 классов, а отличительной особенностью школы станет настоящий спортивный кластер для учеников.



Спортивный кластер объединит возможности для занятий спортом внутри школы и на ее территории. Так, в здании будут два бассейна размерами 25 на 11 м и 10 на 6 м с душевыми и раздевалками, большой спортзал и зал физкультуры. А на прилегающей территории оборудуют футбольное поле и спортивные площадки для бадминтона, настольного тенниса, баскетбола и волейбола, а также площадку для прыжков в высоту, дорожки для бега и для прыжков в длину.