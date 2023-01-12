На Василеостровском намыве начали строить школу на 685 мест, учеников она примет в 2025 году

На намыве Васильевского острова начали строить школу на 685 мест. Как отмечает девелопер GloraX, трехэтажное здание рассчитано на 35 классов, а отличительной особенностью школы станет настоящий спортивный кластер для учеников.
Спортивный кластер объединит возможности для занятий спортом внутри школы и на ее территории. Так, в здании будут два бассейна размерами 25 на 11 м и 10 на 6 м с душевыми и раздевалками, большой спортзал и зал физкультуры. А на прилегающей территории оборудуют футбольное поле и спортивные площадки для бадминтона, настольного тенниса, баскетбола и волейбола, а также площадку для прыжков в высоту, дорожки для бега и для прыжков в длину.
Помимо классов для учебы и спортивных объектов в здании будут библиотека и информационный центр, компьютерные классы, мастерские и лаборантские, а также служебные и административные помещения, пищеблок полного производственного цикла со столовой и медицинский блок. Для общешкольных мероприятий здесь будет актовый зал на 450 мест.
В школе в рамках проекта GloraX Василеостровский потоки учеников разделят: для начальной школы выделят отдельный блок, а для учеников с ограниченными возможностями — специальные классы. На озелененной и благоустроенной пришкольной территории появится площадка для торжественных мероприятий, а тротуарные дорожки будут позволять проехать спецтехнике.
— Строительство объектов социальной инфраструктуры одновременно с жильём в составе новостроек остается скорее исключением, чем общим правилом, — говорит Александр Андрианов, первый вице-президент GloraX. — И если в обжитых районах с насыщенной инфраструктурой это не является серьезной проблемой, то отсутствие образовательной инфраструктуры в проектах на намывных территориях Васильевского острова может стать серьезным аргументом против покупки здесь квартиры. Мы учли это и при проектировании образовательного учреждения вышли за рамки привычных требований, создав современный образовательный кластер.
Школу передадут на баланс города, а первых учеников она примет уже в 2025 году.