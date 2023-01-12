Начинается «зимняя жара». Скоро осадки в Петербурге поменяют форму

Тёплый сектор циклона всё сильнее прогревает воздух в Петербурге, но пока температура держится в рамках обычных для середины января значений.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января в городе ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, местами небольшой. Ветер южный, юго-западный умеренный. В 7:50 в городе минус 4,2 градуса, днём будет минус 2 — 0 градусов. На дорогах гололедица.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, и поступление хорошо прогретого и влажного воздуха к берегам Невы станет более заметным. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
Температура сегодня — обычная для 12 января, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 12 января зафиксировано в 1987 году, минус 34 днём, а самое тёплое — в 2009 году, плюс 5.
Уже завтра, в пятницу, 13-го, придёт плюс, и снег превратится в дождь.