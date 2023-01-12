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    Начинается «зимняя жара». Скоро осадки в Петербурге поменяют форму

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    Тёплый сектор циклона всё сильнее прогревает воздух в Петербурге, но пока температура держится в рамках обычных для середины января значений.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января в городе ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, местами небольшой. Ветер южный, юго-западный умеренный. В 7:50 в городе минус 4,2 градуса, днём будет минус 2 — 0 градусов. На дорогах гололедица.

    «Сегодня Северная столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, и поступление хорошо прогретого и влажного воздуха к берегам Невы станет более заметным. <...> Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Температура сегодня — обычная для 12 января, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 12 января зафиксировано в 1987 году, минус 34 днём, а самое тёплое — в 2009 году, плюс 5.

    Уже завтра, в пятницу, 13-го, придёт плюс, и снег превратится в дождь.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Фото: Александр Спиридонов
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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