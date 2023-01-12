Начинается «зимняя жара». Скоро осадки в Петербурге поменяют форму

Тёплый сектор циклона всё сильнее прогревает воздух в Петербурге, но пока температура держится в рамках обычных для середины января значений.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 января в городе ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, местами небольшой. Ветер южный, юго-западный умеренный. В 7:50 в городе минус 4,2 градуса, днём будет минус 2 — 0 градусов. На дорогах гололедица.

