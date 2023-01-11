В школе Красноярска учительница подралась со школьницей из-за сигареты. Ссора попала на видео

Драка красноярской учительницы географии и 12-летней школьницы стала уголовным делом. Кадры, на которые попала потасовка, ранее появились в социальных сетях. Об этом 11 января сообщает СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Конфликт произошёл в средней школе № 34 накануне. Предварительно известно, что преподавательница попыталась забрать у девочки электронную сигарету, но одними словами сделать это не удалось. В ход пошла физическая сила.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
ngs24.ru
Об обстоятельствах произошедшего рассказывает NGS24.RU. По словам читателя, который поделился видеозаписью случившегося, у ребёнка сломан палец. Источник в школе добавил, что женщина — классная руководительница девочки. Педагог отобрала у неё электронную сигарету, а в ответ школьница облила её водой.
Собеседник характеризует преподавательницу как «хорошую женщину в возрасте». Класс, по его сведениям, — проблемный. Раньше им руководил мужчина, но не выдержал. После того как педагог его сменила, якобы начали происходить позитивные изменения.
Директор школы сообщила изданию, что вопрос с родителями девочки уже решён. Они не обращались в полицию, а учительница якобы продолжает работать.