В школе Красноярска учительница подралась со школьницей из-за сигареты. Ссора попала на видео

Драка красноярской учительницы географии и 12-летней школьницы стала уголовным делом. Кадры, на которые попала потасовка, ранее появились в социальных сетях. Об этом 11 января сообщает СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.



Конфликт произошёл в средней школе № 34 накануне. Предварительно известно, что преподавательница попыталась забрать у девочки электронную сигарету, но одними словами сделать это не удалось. В ход пошла физическая сила.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 («Ненадлежащее исполнение обязанностей педагогическим работником по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением»)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.